Jürgen Klopp: Bir oyuncu Liverpool'dan ayrılmak isterse, bu ancak hava durumu nedeniyle olur

Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah, takımdan ayrılabileceğinin sinyalini verdi. Menajer Jürgen Klopp ise ayrılmak isteyen oyuncuyu kalmaya zorlayamayacaklarını söyledi: “Oyuncu gitmek isterse önünde durmayız, sadece neden gitmek istediklerini anlayamıyorum. Bir oyuncu takımdan ayrılmak isterse bu ancak hava durumu nedeniyle olur.”

Salah, geçtiğimiz günlerde Real Madrid'e ya da Barcelona'ya transfer olma sorusuna kulübün karar verebileceğini söyledi. Eski takım arkadaşı Muhammed Aboutrika, Mısırlı oyuncunun mutsuz olduğunu ve takımdan ayrılabileceğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Kızıllar'ın teknik direktörü Jürgen Klopp, herhangi bir oyuncunun Kırmızılar'ı neden terk etmek isteyebileceğini anlamadığını söyledi.

NTV Spor’un aktardığına göre Klopp, "Bir oyuncu takımdan ayrılmak isterse bu ancak hava durumu nedeniyle olur" ifadelerini kullandı.

‘Gitmek isterse önünde durmayız, sadece nedenini anlayamıyorum’

Alman çalıştırıcı, Muhammed Salah'ın gitme isteği için, "Sebep ne olabilir? Bu kulüp dünyadaki en büyük kulüplerden biri. Para ödüyoruz, belki en çok parayı ödemiyoruz ama ödüyoruz. Sansasyonel bir stadyum ve olağanüstü taraftarımız var. Rengimiz kırmızı ki en hoş renk, yani nedenler ne olabilir?" ifadelerini kullandı.

İnsanları kalmaya zorlayamayacağını söyleyen Jürgen Klopp, "Hiç yapmadık. Her şey zamanlama ve doğru zamanla alakalı. Değişiklikler yaparız ve oyuncular alırız. Eğer oyuncu gitmek isterse önünde durmayız. Sadece neden gitmek istediklerini anlayamıyorum" diye konuştu.