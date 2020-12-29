TFF, yayıncı kuruluş ile anlaşmaya vardı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN MEDIA GROUP ile 2020-2021 sezonuna ilişkin sözleşme imzaladıklarını duyurdu.
"17 Kasım’daki mutabakat anlaşmasının ardından yapılan görüşmeler sonucunda, devam etmekte olan 2020-2021 sezonuna ilişkin anlaşılan ilk taksit tutarı federasyonumuza bugün ödenmiş olup, kulüplerimizin hak edişleri yarın itibari ile hesaplarına yatırılacaktır" bilgisi verilen açıklamada şunlar kaydedildi:
- "İş ortağımız Digiturk ile yapılan görüşme sürecine katkı sağlayan ve desteğini esirgemeyen başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Digiturk ve beIN MEDIA GROUP CEO’su Sayın Yousef Al-Obaidly’e, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sayın Mehmet Sepil, 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Sayın Murat Sancak, 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can ve tüm kulüp başkanlarımıza, Kovid-19 salgının etkileri nedeniyle olağanüstü dönemden geçtiğimiz günlerde gösterdikleri sabır ve iş birlikleri için teşekkür ediyoruz
- Türk futboluna uzun yıllardır kaynak aktaran Digiturk ile imzalanan sözleşmenin futbolumuz ve kulüplerimiz için hayırlı olmasını diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."
TFF: Digiturk beIN MEDIA GROUP ile 2020-2021 sezonuna ilişkin sözleşme imzalanmıştır https://t.co/Ac0Y3KgXSB pic.twitter.com/K2fVNsB2lK— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 29, 2020
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