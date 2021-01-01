Elinde havai fişek patlayan Galatasaraylı futbolcu Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralandı. Evindeki kutlama sırasında yaralanan Norveçli futbolcu, hastaneye kaldırıldı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada futbolcunun ilk müdahalesinin yapıldığı belirtilerek, "Yüzünde yanıklar olan oyuncumuzun gözlerine aldığı hasar ileri tetkikler sonrası anlaşılacaktır. Bilinci yerinde olan ve hayati tehlikesi bulunmayan oyuncumuzla ilgili gelişmeler oldukça bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Omar Elabdellaoui’nin Sağlık Durumu Hakkında pic.twitter.com/19skwJPiI0 — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) December 31, 2020

Albayrak: Nasıl bir vicdan bu? Ayıp değil mi, günah değil mi?

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da hastanenin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu: "2020 yılının son dakikalarında yine böyle talihsiz bir olay yaşadık. Hepimiz çok üzüldük ama bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Sitede ambulans Omar’ın başına gelen bu talihsiz kaza, sitenin ambulans görevlisi bir resim çekip sosyal medyada paylaşıyor. Arkadaşlar ayıptır günahtır, bu insanın 3 tane çocuğu vardır, Galatasaray’ın 30 milyon taraftarı vardır. Bu arkadaşın ülkesinde milyonlarca seven dostları, ailesi vardır. Böyle bir resmi hangi vicdan servis edebilir. Olabilir mi böyle bir şey, ayıp değil mi, günah değil mi? Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Hem kulüp olarak hem Omar’ın ailesi adına takipçisi olacağız, bunun peşini bırakmayacağız. Bu kadar olamaz, yazıktır, günahtır. Bakın biz burada olayı duyar duymaz, başta Fatih Hocam olmak üzere bütün arkadaşlarımız geldiler, hepimiz buradayız. Bütün insanlar televizyonun başında merak ediyorlar. Şimdi bakıyoruz, sosyal medyada bir resim servis edilmiş, çok üzüldüm.

Omar evet elinde bir havai fişek patlamıştır. Kendisini tamamen bütün şeyler olurken, hocamızla beraber başındaydık. Şimdi gözlerinin içi yıkanacak, tam net bulgular ortaya çıksın diye, bütün doktor arkadaşlar ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Allah’ın izniyle gözleri yıkansın, netice ortaya çıkacak. Doktorları daha güzel açıklama yaparlar. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Kendisi konuşuyor, doktorlara cevap verebiliyor. 2020 bütün dünyaya nasıl şansız bir yıl olduysa, Galatasaray şansız bir olay yaşadı. Allah beterin beterinden korusun diyelim.

Abdurrahim Albayrak:

- 2020 bütün dünyaya nasıl şansız bir yıl olduysa, Galatasaray şansız bir olay yaşadı

- Ambulans görevlisi resim çekip paylaşıyor. Böyle bir resmi hangi vicdan servis edebilir? Olabilir mi böyle bir şey, ayıp değil mi, günah değil mi? https://t.co/99dzclgoZi pic.twitter.com/aQFZGMX5Ew — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 1, 2021

Kulüp olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. O bizim canımız ciğerimizdir. İçimiz yandı, içimize bu akşam ateş düştü. Herkes çoluğuyla çocuğuyla yılbaşı kutlar ama biz teknik heyet olarak hepimiz yoğun bakımın kapısında yılbaşını kutladık. Dediğimiz gibi beterin beteri var. Zannediyorum ki 21.00’e veya 22.00’a çeyrek kala falan bu havai fişek herhalde fırlatmak için olmuş galiba. Kendisiyle detaylı konuşmaya giremedik, bazı yerde sağlığıyla ilgili konuşacağız. Ama kendi aralarında nasıl olduğunu bilemeyiz ama böyle talihsiz bir kaza olmuş."

Hukuki işlem başlatılacak

Öte yandan Galatasaray, Norveçli futbolcu ambulansla hastaneye kaldırılırken fotoğrafını çeken ve fotoğrafın yayılmasını sağlayan kişiler hakkında hukuki işlem yapılacağını duyurdu.