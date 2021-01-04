Ronaldo'nun rekoru sonrası Pele'den 'en çok gol atan oyuncu' güncellemesi

Juventus-Udinese maçında attığı gollerle futbol kariyerindeki resmi gol sayısını 758'e yükselten Cristiano Ronaldo, Pele'yi geçerek tarihin en golcü ikinci oyuncusu konumuna geldi.

Ronaldo'nun golleri sonrası en golcü oyuncular listesinde bir basamak gerileyen Pele, Instagram bio'sunu "1283 golle tarihte en çok gol atan oyuncu" olarak güncelledi.

© Fotoğraf : Instagram/Pele Pele'den 'en çok gol atan oyuncu' güncellemesi

35 yaşındaki Ronaldo, üst üste 15 sezon 20 gol barajını aşma başarısını da gösterdi.