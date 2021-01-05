Kayıt
00:13 05 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Enteresan şeyler oluyor

    © DHA
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104081/25/1040812537_6:-1:3646:2047_1200x675_80_0_0_2536be0d812e922e7a29cc6a162f61ca.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202101051043510307-fenerbahce-baskani-ali-koc-enteresan-seyler-oluyor/

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 16. haftasındaki Kasımpaşa maçının ardından açıklamalar yaptı. VAR eleştirisinde bulunan Ali Koç, "Maçta iki VAR'lık pozisyon var. Bu nasıl devam edecek merak ediyoruz" dedi. Hakemlerin kararlarındaki standart farklılığı olduğunu savunan Koç, Rafael'in kartının iptal edilmesine de göndermede bulundu

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup eden sarı-lacivertli futbol takımının doğru yolda olduğunu söyledi.

    Başkan Koç, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan Kasımpaşa-Fenerbahçe müsabakasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    © AA
    Fatih Terim'in 5 maç men cezası 4 karşılaşmaya düşürüldü

    Karşılaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Ali Koç, "Sakat oyuncularımız geri geldi ancak Kovid-19 salgınına yakalanan futbolcular nedeniyle eksiklerimiz vardı. Buna rağmen arkadaşlar iyi mücadele ettiler. Ellerinden geleni yaptılar. Doğru istikametteyiz. Bu arma için sonuna kadar savaşacak, ölümüne mücadele edecek ruha ve takım anlayışına yaklaşıyoruz. Daha gidecek çok yolumuz var. Bu, son zamanlarda eksikti. Gollü kazanmamıza sevindik. Gol yemememize de 3 puan kadar sevindik. Devre arası 1-2 dokunuşla istediğimiz noktaya gelebileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

    Müsabakada 2 pozisyonda VAR sisteminin kullanılmamasına tepki gösteren Ali Koç, "Bu maçta VAR'lık 2 pozisyon var. Biri bizim penaltı pozisyonumuz. En azından VAR'a çağrılmalıydı diye düşünüyoruz. Sonlara doğru Kasımpaşa'nın da penaltısının en azından VAR'a çağrılacak bir pozisyon olduğunu arkadaşlar ifade ettiler." diye konuştu.

    'VAR konusu sıkıntı olmaya devam ediyor'

    Süper Lig maçlarında VAR'da verilen kararları eleştiren Başkan Koç, sözlerine şöyle sürdürdü:

    "Son birkaç haftadır saha içinde ve dışında enteresan olaylar yaşanıyor. VAR'da verilen kararlarla lig tablosunun etkilendiği bir dönem yaşadık. Ne kadar çok bağırıp çağırılırsa, şikayet edilirse birkaç hafta sonra bunların meyvesi alınıyor. Yanlış düşünüyorsam da fikrimi değiştirmeye açığım ama bir şekilde otoritelerin yanlış düşündüğümüzü bize göstermesi lazım. VAR konusu sıkıntı olmaya devam ediyor. Şaşırmaktan çok endişeleniyoruz. Bunun üstüne TFF'nin kurullarının aldığı enteresan kararlar... Daha da enteresanı futbol tarihimizde 1-2 defa olmuş kart kararının değiştirilmesi. Hatalı karar olduğuna ben de katılıyorum. Geleneksel medyada 1-2 gazete dışında bu konuya değinilmemesi son derece enteresan geliyor. Şampiyonluk adayı takımların diğer maçlarına bakıyoruz, o maçlarda VAR'a çağrılan konular, biz de çağrılmayanlar... İnsan ister istemez farklı düşünmeye mecbur kılınıyor."

    'Cevap vermeye dahi tenezzül etmediler'

    Yazdıkları mektuba cevap alamadıkları gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) eleştiride bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, şunları kaydetti:

    "Benim başkanlık dönemimde 'Asarız, keseriz, şöyle yaparız, böyle yaparız' demedik. Bu, tarzımız da değil. Demediğimiz için tepki de alıyoruz ama en yapıcı şekilde konulara yaklaşıyoruz. Samandıra'da yaptığımız son söyleşide bazı söylemlerimiz olmuştu. Bu doğrultuda TFF'ye mektup yazdık. Cevap dahi vermeye tenezzül etmediler. Demek ki başka bir dil konuşmamız gerekiyor. Kurumsal hayatta Türkiye futbolunun en önemli paydaşlardan biri, haftalardır gazetelerde birçok kulübün yaşadığı şikayetler. Bu hususlarla ilgili yapıcı önerilerle yazılan mektuba Türkiye'nin futbolunu yöneten arkadaşlarımız cevap yazmaya dahi gerek görmüyorlar anlaşılan. Veya çok meşguller. En azından 'mektubunuz alınmıştır' dahi denmiyor. Biz de önümüzdeki seçenekler üzerinden hareket etmek zorundayız."

    Ali Koç, "TFF ile nasıl iletişim kuracaksınız?" sorusuna, "İnşallah dumanla iletişim kurmak zorunda kalmayız." cevabını verdi.

    Etiketler:
    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe, Ali Koç
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Diyarbakır’da da cuma namazı için evlerinden çıkan vatandaşlar, kendilerine yakın camilere gitti.
    4 günlük yasakta, yeni yılın ilk cuma namazı
    Karikatür
    Tüm okurlarımızın yeni yılını kutlarız!
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet