Liverpool, Premier Lig'de 12 maç sonra kaybetti

Southampton, St. Mary Stadı'nda konuk ettiği Liverpool'a karşı 2. dakikada Danny Ings'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi takım, ikinci yarıda gol atılmayan karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Premier Lig'de 12 maç sonra kaybeden Liverpool, bu sonuçla 33 puanda kalırken, Southampton 29 puana yükseldi.
Öte yandan müsabaka sonrasında Southampton teknik direktörü Ralph Hasenhuttl'un gözyaşlarına boğulduğu görüldü.
Southampton manager Ralph Hasenhuttl’s reaction is everything 🥺 (🎥 @SouthamptonFC) pic.twitter.com/ybq4nuEbbS— B/R Football (@brfootball) January 4, 2021
Liverpool, ligin 4. haftasında Aston Villa'ya, deplasmanda 7-2 yenilmişti.
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