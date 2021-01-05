Japonya’nın sumo şampiyonu Hakuho koronavirüse yakalandı

Japonya Sumo Derneği, şampiyon Hakuho'nun koronavirüs testinin pozitif olduğunu, yaklaşan turnuvaya katılıp katılamayacağının belirsiz olduğunu açıkladı.

Japonya Sumo Derneği (JSA) bugün yaptığı açıklamada, rekor sahibi sumo şampiyonu Hakuho'nun Yeni Yıl turnuvasından birkaç gün önce koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Dernek sözcüsü, Hakuho'nun çalıştığı Miyagino Sumo Salonu’nda başka pozitif vaka olup olmadığını test etmediklerini ve Hakuho'nun semptom gösterip göstermediğinin net olmadığını söyledi ancak yerel basın şampiyona koku kaybı fark edildikten sonra test yapıldığını yazdı.

44 turnuva rekoru kazanan ve sumonun en yüksek derecesi olan ‘yokozuna’ ünvanına sahip Moğolistan doğumlu 35 yaşındaki oyuncu, pazar günü Tokyo'da başlayacak 15 günlük Yeni Yıl Büyük Sumo Turnuvası için hazırlanıyordu.

Dernek sözcüsü, Hakuho’nun turnuvaya katılımının henüz belirsiz olduğunu söyledi.

Hakuho, Osaka'daki Spring Grand Sumo Turnuvasını kazandığı Mart ayından bu yana diz sakatlığı geçiriyordu. Hakuho siz sakatlığından ötürü turnuvayı tamamlayamamıştı.

Hakuho bu yıl üst üste üç turnuvadan çekildi ve Kasım ayında dernek ve bir diğer yokozuna ünvanı sahibi sumocu Kakuryu tarafından tekrarlanan devamsızlıklar nedeniyle resmi bir uyarı aldı.

Bu uyarı, sumocular içinde oldukça ciddi bir anlama sahip ve üstü kapalı bir ‘emekliliğe çağrı’ olarak nitelendiriliyor.

Munkhbat Davaajargal olarak dünyaya gelen Hakuho, 15 yaşında sumo dünyasına girmek için Japonya'ya geldi ve Eylül 2019'da Japon vatandaşlığını kazandı.

Japonya’da geçen Mayıs ayında 20 yaşındaki bir sumo güreşçisi koronavirüse yakalanıp çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetmişti.