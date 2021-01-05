Yusuf Yazıcı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Yusuf Yazıcı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galtier, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in bu nedenle Angers karşılaşmasında oynayamayacağını duyurdu.