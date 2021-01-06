DHA: Mesut Özil, Fenerbahçe ile 3.5 yıllığına anlaştı

DHA'nın haberine göre Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil'i kadrosuna katıyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli kulüp ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.

Arsenal'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in Fenerbahçe ile 3.5 yıllık anlaşma sağladığı öne sürüldü.

DHA'nın haberine göre Özil'in, ligin ikinci yarısındaki maaşını İngiliz kulübü Arsenal ödeyecek. Yeni sezonla birlikte 2.5 milyon euro imza parası alacak olan Özil yıllık ise 5 milyon euro kazanacak.