Benzema, Valbuena'ya seks videosuyla şantaj girişimi davasında yargılanacak

Fransa'da savcılık, Real Madrid forveti Karim Benzema'nın eski milli takım arkadaşı Mathieu Valbuena'ya seks kaydıyla şantaj girişimine dair açılan davada yargılanacağını duyurdu.

Skandalın patlak verdiği 2015'ten beri milli takıma çağrılmayan Benzema (33), videoyu yayımlamakla tehdit ederek Valbuena'dan para sızdırmaları için bir gruba para ödemekle ve Valbueana'yı da sus parasını ödemeye teşvik etmekle suçlanıyor.

#UPDATE Real Madrid forward Karim Benzema is to face trial for attempted blackmail in a case linked to a sex tape featuring his former France teammate Mathieu Valbuena, French prosecutors sayhttps://t.co/mpsep38CfE for #AFPsports — AFP News Agency (@AFP) January 7, 2021

Cezayir asıllı Müslüman futbolcu ise bir polis memurunun sahtekarca yöntemler kullanarak kendisini olayın içine çektiğini savunuyor.

Versailles Savcılığı, Benzema dahil 5 kişinin söz konusu davayla ilgili Versailles Ceza Mahkemesi'ne sevk edildiğini açıkladı.

Benzema'nın avukatı Sylvain Cormier, 'Saçma' tepkisini verdiği bu karar nedeniyle şaşırmadıklarını söyledi.

Benzema'nın mahkemeye çıkması için soruşturmada toplanan unsurların çarpıtıldığını iddia eden Cormier, bu görevi kötüye kullanmayı yargıçlar önünde kanıtlayacaklarından söz etti.

Football: Benzema to stand trial in sex tape case - lawyer https://t.co/KQrIkHBcyo — The Straits Times (@straits_times) January 7, 2021

Bir dönem Fenerbahçe forması giydikten sonra Yunan liginde Olympiakos için top koşturan Valbuena'nın özel hayatına ilişkin gizli çekilmiş video karşılığı 150 bin euro istenmesinden ötürü mal varlığını gasp etme girişimi kapsamında dava açıldı.

Valbuena, bir şantajcının kendisini arayıp videoyu yayımlamakla tehdit etmesi üzerine polise başvurmuştu.

La Liga'da Real'e transfer olduğu 2009'dan beri 533 maçta 261 gol kaydeden Benzema, olay yaşandığı sırada milli takım arkadaşıydı ve 2014 Dünya Kupası için Brezilya'da bulunuyordu. 2015'te skandalın patlamasından beri milli takım teknik direktörü Didier Deschamps her ikisini de göreve çağırmadı.