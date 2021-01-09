Fatih Terim: 'İrfan Can Kahveci'yi, Mohamed'i, Onyekuru'yu istiyoruz'

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup eden Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından yaptığı açıklamada transfer süreciyle ilgili 'Evet, İrfan Can Kahveci'yi istiyoruz. Mohamed'i istiyoruz, Onyekuru'yu istiyoruz. Değişim zamanı olabiliyorsa bunu zorlayacağız' ifadelerini kullandı.