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    Fatih Terim: 'İrfan Can Kahveci'yi, Mohamed'i, Onyekuru'yu istiyoruz'

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    Sputnik Türkiye
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    Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup eden Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından yaptığı açıklamada transfer süreciyle ilgili 'Evet, İrfan Can Kahveci'yi istiyoruz. Mohamed'i istiyoruz, Onyekuru'yu istiyoruz. Değişim zamanı olabiliyorsa bunu zorlayacağız' ifadelerini kullandı.

    Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim maç sonunda beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Terim'in açıklamasından bazı başlıklar şöyle:

    • "Oyuncularımı canı gönülden kutluyorum. Çok iyi bir maç oynadılar. Umarım televizyon başında maçı seyreden futbolseverler ve bizim bu oyunumuzu özleyen Galatasaraylılar da keyif almıştır. Gençlerbirliği takımına geçmiş olsun ama bu skorun çıkmasında önemli etkenlerden biri de onların oynama isteği. Ne olursa olsun oynama isteği iyi bir şey. Ortaya futbol adına güzel şeyler çıktı. Hem güzel goller oldu hem güzel aksiyonlar oldu. Takımımı kutluyorum.'
    • Transferde söylenecek şey şudur; bir kere birçok oyuncu adı çıkıyor. Biz listemizi verdik, herkes de aşağı yukarı bunları biliyor. İmkanımız varmış da yapmıyormuşuz gibi bir durum yok. Tam tersi olmayan imkanları zorlayarak yapmaya çalışıyoruz. Ben yönetimin elinden gelen yapacağına inanıyorum. Evet, İrfan Can Kahveci'yi istiyoruz. Mohamed'i istiyoruz, Onyekuru'yu istiyoruz. Değişim zamanı olabiliyorsa bunu zorlayacağız.
    • Biz genelde hamleleri Ocak'ta yapıyoruz bildiğiniz gibi. Biz Temmuz'da Etebo'nun kiralanması dışında bir şey harcamadık. Tabii borçları ve pandeminin etkisini göz önüne aldığımızda her kulübün durumu bu. Biz listemizi yaparken rakamsal olarak bize geri dönüşü olacak yetenekli oyuncuları alıyoruz. Biz başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk.
    • Ben yönetimin gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Kimseyi almadan teknik olarak kimseyi vermeyi düşünmüyorum. Ama ben bunu teknik olarak söylüyorum. İsterse Galatasaray Kulübü menfaatler doğrultusunda istediği kararı verebilir ama ben böyle düşünüyorum.
    • 4 maç cezalı olduğum için pek konuşamadık. Belki de hafta içi Galatasaraylıları bilgilendirmek amacıyla beyaz gömlek giyebiliriz. Göksel Başkanla oturup bu konuyu konuşurlarsa sevinirim. İrfan Can ile birlikte Visca için de aynı zamanda.Ben yönetimin elinden geleni yapacağına inanıyorum."
    Etiketler:
    Henry Onyekuru, İrfan Can Kahveci, Galatasaray, Fatih Terim
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