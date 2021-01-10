Gaziantep-Sumudica krizi ayrılıkla sonuçlandı

Süper Lig'de yarışan kulübün sosyal medya hesabından şu açıklama paylaşıldı:
"Gaziantep Futbol Kulübümüz de yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Marius Sumudica ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır."
🔴⚫️ TEŞEKKÜRLERİMİZLE | MARIUS SUMUDICA— Gaziantep FK (@GaziantepFK) January 10, 2021
👉 https://t.co/wwI0jC0WAD pic.twitter.com/J8tHdOX2HB
"Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."
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