Gaziantep-Sumudica krizi ayrılıkla sonuçlandı

Gaziantep Futbol Kulübü, sportif başarılara rağmen medya önünde anlaşmazlık yaşadığı Romanyalı teknik direktör Marius Sumudica ile yolları ayırdığını açıkladı

Süper Lig'de yarışan kulübün sosyal medya hesabından şu açıklama paylaşıldı:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz de yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Marius Sumudica ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır."

"Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."