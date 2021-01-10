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    Fenerbahçe 'bardağı taşıran son damla' diyerek tepki gösterdi, BeIN Sports özür diledi

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    Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor maçında ekrana yansıyan seslerde sarı-lacivertli takımın aleyhine tezahüratların yer alması gerekçesiyle yayıncı kuruluş beIN Sports'a tepki gösterdi.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fatih Karagümrük ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan seyircisiz maçın yayını sırasında, ekranlara verilen seslerde Fenerbahçe'ye hakaret edilen tezahüratların yer alması tarafımızca bardağı taşıran son damla olarak kabul edilmiştir." denildi.

    Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

    "Sezon başından bu yana; sınırını ve haddini aşan karar ve yaklaşımlarından dolayı yayıncı kuruluşu en üst düzeyde pek çok kez uyarmış ve tek beklentimizin yayıncı kuruluşa yakışan şekilde 'objektif, adil, tarafsız' bir politika olduğunu kendilerine iletmiştik. Bu son gündemle beraber ise yayıncı kuruluş tarafından Fenerbahçe aleyhine atılan adımların artık kasıtlı şekilde akıl almaz boyuta getirildiği ve bu dakikadan sonra düzelmesinin kesinlikle mümkün olmayacağı netlik kazanmıştır. Bununla birlikte bu yaşanan son olay tamamen göstermiştir ki peş peşe yaşanan tüm olayları teknik bir hata vb. söylemlerle açıklamaya çalışmak Fenerbahçe camiasının aklıyla alay etmektir. Bu doğrultuda Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yayıncı kuruluşun ısrarlı ve kararlı bir şekilde bizzat kendi tercihi olan bu duruma karşı her türlü ilişki düzeyinde misliyle tepki vereceğimizi camiamızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız."

    Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'den özür diledi

    beIN Sports, Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan maçta ekrana yansıyan seslerde Fenerbahçe aleyhine tezahüratların yer alması nedeniyle sarı-lacivertli kulüpten özür diledi.

    Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamaları kapsamında tüm yayın endüstrisinde yaygın olarak kullanılan ve müsabakaları daha keyifli hale getirmek amacıyla sunulan "Maçı seyirci ses efekti ile izleme" seçeneğinin bu dönemde abonelerin hizmetine sunulduğu hatırlatıldı.

    Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor müsabakasında Fenerbahçe aleyhine bir tezahüratın yanlışlıkla ekrana yansıyan seslerde yer aldığının vurgulandığını açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

    "Bugün oynanan Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor maçının fonunda kullanılan ses efektlerinde Fenerbahçe Kulübü aleyhine tamamen uygunsuz bir tezahürat duyulmuştur. Fark edilmeden, yanlışlıkla yayınlanan ve hemen kaldırılan bu tezahürattan dolayı tüm Fenerbahçe camiasından içtenlikle özür dileriz. İlgili tezahüratın derhal sistemden çıkarılarak gerekli önlemlerin hızla alınacağını, ayrıca yayınlarımızda kullanılan tüm ses efektlerinin uygunluğuna dair detaylı bir incelemenin de başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız."

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