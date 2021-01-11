Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'a 6 maç men ve 1 milyon 200 bin euro para cezası

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun (UÇK) Çaykur Rizespor ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle sarı-kırmızılı futbolcu Oğulcan Çağlayan'a 6 maç men ve 1 milyon 200 bin euro para cezası verdiğini duyurdu.

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) Çaykur Rizespor ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle sarı-kırmızılı futbolcu Oğulcan Çağlayan'a 6 maç men ve 1 milyon 200 bin euro para cezası verdiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, 5.12.2020 tarihinde A takımı futbolcumuz Oğulcan Çağlayan ve Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. aleyhine Rizespor Futbol Yatırımları San. Tic. A.Ş. tarafından açılan davada aşağıdaki kararları vermiştir" denildi.

Galatasaray A takımı futbolcusu Oğulcan Çağlayan hakkında açıklama pic.twitter.com/UnWgaQ8VPM — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 10, 2021

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rizespor'un transferde Galatasaray'ın ayartan kulüp olduğunun tespiti talebi reddedilmiştir. Feshin haksız fesih olduğuna hükmedilerek davalıların 1 milyon 200 bin avro tazminat ödemesine ve Oğulcan Çağlayan'a 6 resmi müsabakadan men cezası verilmesine karar verilmiştir. UÇK nihai karar mercii olmayıp Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan, hukuk ve teamüllere aykırı haksız, çok yönlü organize ve tartışılacak bu kararların kaldırılması için kamuoyu bilgilendirilerek, hukuka olan güveni tesis için TFF Tahkim Kurulu ve gerekmesi halinde diğer adli kurumlara itirazda bulunacaktır. Galatasaray Kulübünün haklı davalarında mensupları ve sporcularının sonuna kadar her zaman kesinlikle yanında olacaktır."