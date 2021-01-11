Ali Koç beIN Sports'a tepki gösterdi, Fenerbahçelilere seslendi: Bizden sinyal bekleyin

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yayıncı kuruluş beIN Sports ile bazı sorunlar yaşadıklarını belirterek "Taraftarlarımıza sesleniyorum, siz de hazır olun. Şu an boykot kampanyasına gitmeyeceğiz ama son olarak gerekirse onu da yapacağız. Bizden bu konuda sinyal bekleyin" dedi.