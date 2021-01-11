Mesut Özil: Türkiye'ye gidersem sadece Fenerbahçe'de oynarım

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mesut Özil, Twitter üzerinden kendisine gelen soruları yanıtladı. Özil'e gelen sorulardan biri favori dizilerinin hangileri olduğu şeklindeydi. Özil'in cevabı; 'Payitaht, Uyanış Selçuklu, Kuruluş Osman' oldu.
.@PayitahtEsFilm, @UyanisSelcuklu & @KurulusDizisi— Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 11, 2021
🎥❤️🍿💪🏼 https://t.co/NYMmFpLzN8
Mesut Özil'e Twitter'dan yöneltilen diğer sorulardan bazıları şöyle:
- İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi?
- Kadıköy
Kadıköy 🙌 https://t.co/uzlbQR6Aeb— Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 11, 2021
- Neden Fenerbahçe'yi tutuyorsun? Seni Fenerbahçe'yi bu kadar sevmeye sevk eden şey neydi?
- Almanya'da Fenerbahçeli bir çocuk olarak büyüdüm. Her Türk-Alman çocuk bir Türk takımı tutarak büyür. Benim takımım Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe, İspanya'daki Real Madrid gibi. Türkiye'nin en büyük kulübü
I grew up as a @Fenerbahce fan as a kid in Germany - every German-Turkish person supports a Turkish team when they grow up in Germany. And mine was Fenerbahce. Fenerbahce is like Real Madrid in Spain. The biggest club in the country 🇹🇷 https://t.co/Y3hEba79IO— Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 11, 2021
- Küçükken giydiğin Fenerbahçe formasında arkasında hangi isim ve numara yazıyordu?
10 Numara ve Jay Jay Okocha
“10 Numara” ve “Jay Jay Okocha” 😎⚽️ https://t.co/ky3DQoZRWW— Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 11, 2021
- Arsenal'deki sözleşmeniz bittikten sonra futbolcu olarak kariyerinize devam edecek misiniz?
- Kesinlikle. Emekli olmadan futbol oynamak istediğim iki ülke var: Türkiye ve ABD.
Türkiye'ye gidersem sadece Fenerbahçe'de oynarım.
I definitely will. There are two countries I want to play football in before I retire: Turkey 🇹🇷 and USA 🇺🇸. If I went to Turkey, I could only go to Fenerbahce. https://t.co/TL68kUL62M— Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 11, 2021
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