Mesut Özil: Türkiye'ye gidersem sadece Fenerbahçe'de oynarım

Mesut Özil Twitter'da en sevdiği televizyon dizilerinin sırasıyla Payitaht, Uyanış Selçuklu, Kuruluş Osman dizileri olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mesut Özil, Twitter üzerinden kendisine gelen soruları yanıtladı. Özil'e gelen sorulardan biri favori dizilerinin hangileri olduğu şeklindeydi. Özil'in cevabı; 'Payitaht, Uyanış Selçuklu, Kuruluş Osman' oldu.

​ Mesut Özil'e Twitter'dan yöneltilen diğer sorulardan bazıları şöyle:

İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi?

Kadıköy

​Neden Fenerbahçe'yi tutuyorsun? Seni Fenerbahçe'yi bu kadar sevmeye sevk eden şey neydi?

Almanya'da Fenerbahçeli bir çocuk olarak büyüdüm. Her Türk-Alman çocuk bir Türk takımı tutarak büyür. Benim takımım Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe, İspanya'daki Real Madrid gibi. Türkiye'nin en büyük kulübü

I grew up as a @Fenerbahce fan as a kid in Germany - every German-Turkish person supports a Turkish team when they grow up in Germany. And mine was Fenerbahce. Fenerbahce is like Real Madrid in Spain. The biggest club in the country 🇹🇷 https://t.co/Y3hEba79IO — Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 11, 2021

Küçükken giydiğin Fenerbahçe formasında arkasında hangi isim ve numara yazıyordu?

10 Numara ve Jay Jay Okocha