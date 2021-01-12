TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Görevlerimi sürdürmeye devam ediyorum

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, görevlerinin başında olduğunu belirterek "Yeni dönemde yapılacak seçimlere hazırlanan isimlerin, kalitesiz derme çatma yalan haberlerle değil, basketbolun geleceğine yönelik vizyon ve iş planlarıyla kampanya yürütmelerini dilerim" dedi.