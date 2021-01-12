TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Görevlerimi sürdürmeye devam ediyorum

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, görevlerine devam ettiğini bildirdi. Görevden alındığı yönündeki haberlerin ardından kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Türkoğlu, şunları kaydetti:
- "Büyük gururla sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve Türk basketboluna hizmet etmek üzere seçilerek icra ettiğim Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevlerimi tüm bilgim, birikimim ve vizyonumla sürdürmeye devam ediyorum.
- Yeni dönemde yapılacak seçimlere hazırlanan isimlerin, kalitesiz derme çatma yalan haberlerle değil, basketbolun geleceğine yönelik vizyon ve iş planlarıyla kampanya yürütmelerini dilerim. Camiamıza yakışacak yöntemin bu olduğuna inanıyorum."
Yeni dönemde yapılacak seçimlere hazırlanan isimlerin, kalitesiz derme çatma yalan haberlerle değil, basketbolun geleceğine yönelik vizyon ve iş planlarıyla kampanya yürütmelerini dilerim. Camiamıza yakışacak yöntemin bu olduğuna inanıyorum.— Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) January 12, 2021
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