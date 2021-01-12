Özil'den takipçisine yanıt: Köçek oyunu oynarsan Zonguldak'a gelirim

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mesut Özil, dün kişisel Twitter hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Cafer isimli bir takipçisinin "Mesut abi Zonguldak’a ne zaman geleceksin? Bende Zonguldaklıyım ve Zonguldak’ta oturuyorum" şeklindeki sorusuna Özil, şu yanıtı verdi: "Köçek oyunu oynarsan gelirim. Bazlamayı hazır et acıktım. Hediye olarak baston isterim."

Köçek oyunu oynarsan gelirim😄😅 Bazlamayı 🫓 hazır et, acıktım. Hediye olarak Baston 🦯 isterim. 😁 https://t.co/KxvWqjuzeS — Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 11, 2021

​Özil’in bu cevabının altına takipçileri ise "Devrekli olmak bunu gerektirir, Zonguldak seninle gurur duyuyor" şeklinde yorumlar yaptı.

Özil ayrıca bir takipçisinin paylaştığı fotoğrafta sorduğu "Bu caddenin ismini biliyor musun?" sorusuna ise "Mesut Özil Caddesi" cevabını verdi.