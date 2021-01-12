Formula 1'in Avustralya ve Çin etapları Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Organizasyondan yapılan açıklamada, yeni sezonun ilk yarışı 21 Mart'taki Avustralya ve üçüncü yarışı Çin ayaklarının, salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.
Formula 1 yönetimi, uzun bir aranın ardından geçen yıl yeniden organizasyona ev sahipliği yapan İtalya'daki Imola Pisti'nin de 2021 takviminde yer alacağını duyurdu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonunun, 28 Mart'ta düzenlenecek Bahreyn Grand Prix'si ile başlaması planlanıyor.
Güncellenen 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası taslak takvimi şöyle:
- 28 Mart: Bahreyn Grand Prix
- 18 Nisan: İtalya (Imola) Grand Prix
- 2 Mayıs: Daha sonra belirlenecek
- 9 Mayıs: İspanya Grand Prix
- 23 Mayıs: Monaco Grand Prix
- 6 Haziran: Azerbaycan Grand Prix
- 13 Haziran: Kanada Grand Prix
- 27 Haziran: Fransa Grand Prix
- 4 Temmuz: Avusturya Grand Prix
- 18 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
- 1 Ağustos: Macaristan Grand Prix
- 29 Ağustos: Belçika Grand Prix
- 5 Eylül: Hollanda Grand Prix
- 12 Eylül: İtalya (Monza) Grand Prix
- 26 Eylül: Rusya Grand Prix
- 3 Ekim: Singapur Grand Prix
- 10 Ekim: Japonya Grand Prix
- 24 Ekim: ABD Grand Prix
- 31 Ekim: Meksika Grand Prix
- 7 Kasım: Brezilya Grand Prix
- 21 Kasım: Avustralya Grand Prix
- 5 Aralık: Suudi Arabistan Grand Prix
- 12 Aralık: Abu Dabi Grand Prix
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