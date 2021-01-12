Mourinho'dan Özil'e: Onu Tottenham'ın istediğini kim söyledi?

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mesut Özil, Twitter'dan takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Bir takipçisi, Mesut Özil'e ''Şu an tek bir kontrat teklifi alsanız ve bu kulüp Tottenham olsa kabul eder misiniz? Yoksa futbolu mu bırakırsınız?'' sorusunu yöneltmişti. Mesut Özil ise ''Kolay soru. Emeklilik!'' şeklinde yanıt vermişti.

‘Onu isteyen kim?’

NTV Spor’un aktardığına göre, basın toplantısında bir gazeteci konuyla ilgili Tottenham Menajeri Jose Mourinho'ya bu konuda soru yöneltti.

Mourinho, Mesut Özil'in cevabıyla ilgili, “Onu Tottenham'ın istediğini kim ona söyledi? Onu isteyen kim?” diye konuştu.

Jose Mourinho ile Mesut Özil, Real Madrid'de birlikte çalışmışlardı.