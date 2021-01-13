Geçen hafta yaptığı transfer çıkışıyla konuşulan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Mayıs ayında sözüm de kontratım da bitiyor. Ben sözümde durmaya devam edeceğim. Canımız sağ olsun" dedi.

Terim, Türkiye Kupası'nda kazandıkları Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Yönetime tepki gösterdiği iddia edilen Terim, "Bugün, çok derin bir yalnızlık hissettim. Kişilere ve gruplara değil Galatasaray'a bir sözüm var. Mayıs ayında sözüm de kontratım da bitiyor" ifadesini kullandı.

Terim'in maç sonu açıklamalarından satır başları şöyle:

"Saat gece yarısı 00.00. Ağır mesaideyiz. Ligin yoğun olduğu ortamda bir de kupa, bize yoğun günler yaşatıyor.

Benim kimseyle bir görüşmem olmadı. Malumu ilan ettim. Bugün, çok derin bir yalnızlık hissettim. Kişilere ve gruplara değil Galatasaray'a bir sözüm var. Mayıs ayında sözüm de kontratım da bitiyor. Ben sözümde durmaya devam edeceğim. Canımız sağ olsun.

Bugün programımızda bir değişiklik yaptık. Sabaha karşı döneceğiz. Dolayısıyla yarınki antrenmanı iptal edip oyunculara izin verdik. Antrenmanımızı perşembe günü yapacağız."