Tenisçi Murray koronavirüse yakalandı

Tenisten dünyanın eski bir numarası Andy Murray'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.
Kariyerinde 3 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Britanyalı tenisçinin sağlık durumunun iyi olduğu, kendini karantinaya aldığı, gelecek ayki Avustralya Açık turnuvasında yer alabileceği belirtildi.
Aşı karşıtlığıyla bilinen Sırp tenisçi Novak Djokovic de Haziran 2020'de koronavirüse yakalanmış, pandeminin ortasında tenis turnuvası düzenlediği için de eleştirilmişti.
Novak Djokovic Vakfı tarafından düzenlenen Adria Tur'a katılan Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov da Kovid-19'a yakalanmıştı.
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