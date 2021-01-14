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    Saros limanı için bilirkişi raporu: ÇED raporunda temel alınan veriler eksik ve yetersiz

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    BOTAŞ tarafından yapılması planlanan Saros FSRU Limanı projesine ilişkin bilirkişi raporu yayınlandı. Raporda proje için verilen 'ÇED olumlu' kararındaki verilerin eksik ve yetersiz olduğu belirtildi.

    Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere Köyü Sahili’nde, BOTAŞ tarafından yapımına başlanan Saros FSRU Liman ve Boru Hattı Projesi’ne ilişkin verilen Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararının iptali davası sonucunda bilirkişi raporu yayınlandı.

    Birgün'den Yaren Çolak'ın haberine göre rapor, liman ve boru hattı projesinin inşaat, ziraat, jeoloji ve hidrojeoloji, biyoloji ve orman bilimlerine bir çok yönden aykırı olduğu belirtildi. Raporda, Bern Sözleşmesi'ne aykırı olduğu vurgulanarak, ÇED raporunda temel alınan verilerin eksik ve yetersiz olduğu kaydedildi. Yayınlanan raporun ardından vatandaşlar bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

    Açıklamayı okuyan Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, "Bilimsel Rapor karşısında bir kamu kurumu olan BOTAŞ şirketi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arazilerimizdeki ve denizimizdeki tüm inşaat ve hafriyat çalışmalarını hukukun ve bilimin üstünlüğü ilkesi çerçevesinde derhal durdurmalı ve arazilerimizi eski haline getirmeli, tüm arazi sahiplerinin zararlarını derhal gidermelidir" dedi.

    'Kamu yararı yok'

    Karagöz, "Keşan Kent Konseyinin ve Saros Gönüllülerinin tüm uyarılarına rağmen 9 Kasım’da yapılan keşif ve bilirkişi incelemesinin ardından acımasızca hafriyat ve inşaatlar yaparak topraklarımıza ve doğamıza büyük zararlar veren Botaş şirketinin bilime aykırı Saros FSRU Liman ve Boru Hattı projesinden vazgeçmesi kamu yararı gereğidir. Saros Körfezinin tüm kıyılarından binlerce Saros gönüllüsü, Keşan Kent Konseyinin rehberliğinde büyük bir dayanışma içinde hukuksal ve toplumsal mücadelesini ve tüm davalarını takip etmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

    'Yürütmeyi durdurma kararı verilmeli'

    ÇED Olumlu kararlarını iptal edilmesi gerektiğinin altını çizen Karagöz, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı , onbinlerce imzalı dilekçemizi, ÇED itiraz dilekçelerimizi , milyonlarca yurttaşın bu talana karşı sesini artık duymalı ve kamusal görevini yaparak bu projenin tüm ÇED Olumlu kararlarını iptal etmelidir. Bakanlık ve Botaş kamu kurumları olarak bilime ve hukuka aykırı uygulamada ısrar edemezler. Aksi halde Botaş Saros'dan çıkıncaya kadar yeni şikayetlerimiz ve hukuksal mücadelemiz devam edecektir. Keşan Kent Konseyi ve Saros Gönüllüleri olarak, Edirne İdare Mahkemesi'nin önceki rapor ve yeni bilirkişi raporundaki birçok bilime ve hukuka aykırılık nedeniyle Saros körfezinde ve arazilerimizde daha fazla telafisi imkansız zarar doğmaması için acilen yürütmeyi durdurma kararı vereceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

    Etiketler:
    doğa, Çevre, veri, Olumlu, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu, ÇED raporu, Saros
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