Fenerbahçe, dolar borcunu TL'ye çevirdi

Fenerbahçe, 61.9 milyon dolar tutarındaki kredinin 7.43 ortalama kur ile TL'ye çevrildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, 61.9 milyon dolar tutarındaki kredinin 7.43 ortalama kur ile Türk lirasını çevrildiğini ve döviz cinsinden borçların 2.9 milyon dolara gerilediğini açıkladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Şirketimiz finansal borçlarının yeniden yapılandırılması çerçevesinde 61,9 milyon ABD Doları tutarındaki kredimiz 7,43 ortalama kur ile Türk Lirası'na çevrilmiş olup döviz cinsinden finansal borçlarımız 2,9 milyon ABD Doları'na gerilemiştir." ifadelerine yer verildi.