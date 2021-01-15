Macar milli futbolcu Szalai, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün ilgilendiği Macaristan Milli Takımı'nın 22 yaşındaki stoperi Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer süreçlerini ilerletmek adına İstanbul'a gelecektir." ifadelerine yer verildi.
Bilgilendirme | Kulübümüzün ilgilendiği Macaristan Milli Takımının 22 yaşındaki stoperi Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer süreçlerini ilerletmek adına İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/3jM8qnDpZ0— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 15, 2021
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