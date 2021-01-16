Fatih Altaylı'dan TRT'ye: Bir spor spikerinin bu kadar büyük bir cehalete sahip olması kabul edilemez

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, spor spikeri Cansu Canbaz'ın futbolcu Mesut Özil'le ilgili olarak yönelttiği bir soru üzerine TRT'ye tepki gösterdi. Altaylı, "Devletin televizyonunda spor programcısı olarak karşımıza çıkarılan birinin bu kadar yanlış bir bilgiye ya da bu kadar büyük bir cehalete sahip olması kabul edilemez" dedi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, spor spikeri Cansu Canbaz'ın "Mesut Özil Türkiye'ye geldiğinde milli takımda oynayabilecek, öyle değil mi?" şeklindeki sorusu nedeniyle TRT'ye tepki gösterdi.

Sosyal medyada da gündem olan soru için ilk olarak "Benim çocukluğumdan beri TRT bir ekol, spikerlik ve programcılık mesleğinin zirvesi ise bu işi TRT’de icra ediyor olmaktı. TRT’nin çok yüksek standartları vardı. Hem Türkçe bilgisi, hem diksiyon, hem de yapılan işe ilişkin uzmanlık olmadan TRT’de kamera karşısına geçmeniz, mikrofon önüne oturmanız pek mümkün değildi" ifadesini kullanan Altaylı, şöyle devam etti: