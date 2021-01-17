Fenerbahçe, Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaştı

Fenerbahçe, uzun süredir mesai harcadığı Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaştı.

Hem Fenerbahçe hem de Mesut Özil, transferin resmen açıklanması sürecinde ilk paylaşımlarını yaptı.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından "Gel gündüzle gece olalım" şarkısı ve kum saati emojisi eşliğinde paylaşım yapıldı.

​Mesut Özil de sarı-lacivert kalpler ve kum saatiyle transferi duyurdu.

Geçmişte Real Madrid’de top koşturan Özil, son olarak Arsenal takımının formasını giyiyordu.