McGregor'dan Khabib'in emekliliğine ilişkin açıklama: Benden korktu

Karma Dövüş Sanatları'nın en prestijli organizasyonu UFC'nin yıldız dövüşçülerinden Conor McGregor, geçen yılın sonlarında emekliye ayrılan Khabib Nurmagomedov'un emeklilik kararı ile ilgili yaptığı açıklamada, Nurmagomedov'un kendisinden 'korktuğunu' ileri sürdü.

İrlandalı dövüşçü Conor McGregor, Avar asıllı Rus yıldız Khabib Nurmagomedov ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. ESPN'e konuşan McGregor, "Khabib Nurmagomedov benimle tekrar dövüşmekten korktuğu için emekli oldu." ifadelerini kullandı.

McGregor, "Bence benimle tekrar dövüşmekten korkuyor. Bundan kesinlikle eminim ve onu suçlamıyorum. O gece onunla en iyi şekilde dövüştüm o da benimle en kötü şekilde dövüştü" dedi.

"I think he's afraid to fight me. That's for damn sure and I don't blame him. I fought the best of him on that night, he fought the worst of me on that night."@TheNotoriousMMA told @arielhelwani he has "the answer" to "destroy" Khabib Nurmagomedov. pic.twitter.com/sH0SoNZflm — ESPN MMA (@espnmma) January 15, 2021

​2018 yılında McGregor'ı kilitleyerek yenen ve UFC hafif sıklette şampiyon olan ilk Rus ve ilk Müslüman dövüşçü Khabib Nurmagomedov, 24 Ekim 2020'de, ABD'li Justin Gaethje'i yendikten sonra bir kez daha kemer sahibi olmuştu.

Ancak bu galibiyetin ardından Nurmagomedov, babasının vefatından sonra, annesine verdiği sözü tutarak ve UFC'den emekli olduğunu açıklamıştı.