Yılın ilk derbisinde kazanan Beşiktaş: Galatasaray'ı 2-0 yendi

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta karşılaştı.
20. dakikada sol taraftan kullanılan taç atışı sonrası Vida'dan vücut çalımıyla sıyrılarak ceza sahası önünde topla buluşan Diagne'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
33. dakikada Arda Turan'ın sağdan ortaladığı topa arka direkte Marcao gelişine vurdu. Kaleye giden topa son anda ayak koyan Atiba, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
35. dakikada Marcao'nun orta sahadan verdiği geri pasta topu kapan Larin, hızla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Siyah-beyazlı oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
37. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında Ghezzal meşin yuvarlağı kafayla kaleye gönderdi, top direğin üstenden auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Galatasaray'da Diagne 58. dakikada kırmızı kart gördü.
Beşiktaş, 79. dakikada Josef de Souza'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Siyah-beyazlılar 90+2'de N'Koudou'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.
Kalan sürede başka gol olmayınca 2021'in ilk derbisi Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle sonuçlandı.
Yılın ilk derbisinde kazanan Beşiktaş: Galatasaray'ı 2-0 yendihttps://t.co/I4KXVuLr8B pic.twitter.com/vAneOWPLwM— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 17, 2021
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