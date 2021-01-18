Kayıt
23:26 18 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Onlar elin oğlu, Mesut evin oğlu

    © DHA
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 04
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104081/25/1040812537_6:-1:3646:2047_1200x675_80_0_0_2536be0d812e922e7a29cc6a162f61ca.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202101181043604416-fenerbahce-baskani-ali-koc-onlar-elin-oglu-mesut-evin-oglu/

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, transferinde son aşamaya geldikleri Mesut Özil'in sarı-lacivertli takımın şampiyonluk yolundaki mücadelesine güç katacağını söyledi.

    Ali Koç, Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü'nü 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

    Mesut'un henüz imza atmadığının altını çizen Koç, "Rüya daha gerçekleşmedi. Orada da doğru istikamette önemli adımlar atıyoruz. Mesut'a ve ailesine hem kulübüne hem de memleketine 'hoş geldiniz' diyorum" dedi. 

    "Mesut'un gelmesi büyük bir futbolcu transferi aynı zamanda büyük bir marka transferi. Bunu da cumartesi akşamından itibaren gördük." sözlerini kullanan Koç, şöyle konuştu:

    Fenerbahçe'den reklam panosu ile BeIN Sports'a tepki
    © Fotoğraf : Twitter
    Fenerbahçe'den reklam panosu ile BeIN Sports'a tepki

    "Hem sosyal medyada hem de dünya çapındaki geleneksel medyada transferinden ne kadar çok bahsedildiğini gördük, milyonlarca kişiye ulaştı. Zaten kendisinin 50 milyona yakın takipçisi var. Bizim için önemli olan Mesut'un takımın bir parçası olması. Bu takımın her bir futbolcusu değerlidir, onlara da liderlik yapması, hünerlerini göstermesi. Mesut'un ne olduğunu dünyaya bir kez daha göstermesini ve şampiyonluk mücadelemizde de çok büyük bir avantaj sağlamasını da bekliyoruz. Evet geçmişte de büyük isimler, kariyerlerinin belirli dönemlerinde Türkiye'ye geldiler ve beklenenler gerçekleşmedi. Burada öyle bir endişemiz yok, en büyük arzumuz en kısa zamanda bildiğimiz Mesut'un Türkiye'de küçüklüğünden beri aşık olduğu takımına ve yıllardır dönmek istediği ülkesinde bu hünerlerini göstermesi. Mesut'la diğer büyük isimler arasında bir fark var, onlar elin oğlu, Mesut evin oğlu. Mesut evine geldi, memleketine geldi, tuttuğu takıma geldi. Orada büyük bir fark görüyorum ve bu farkı da çok önemsiyorum." 

    Mesut Özil'in son durumu hakkında da bilgi veren Fenerbahçe Başkanı, "Çok şükür hiçbir sakatlığı yok. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Var gücüyle bizi desteklediler. Mesut özelinde konuşuyorum. Uçak kalktı, Türkiye'ye geldi uçak yolunu takip eden firma bizle temasa geçti, toplam da 1 milyon 880 bin kişi uçağın, nerede olduğuna bakmış. Tekil olarak 1 milyon kişi. Aynı anda da 312 bin kişi bağlanmış uygulamaya. Bu bir iki rekordan biri. 599 bin tweet transfer açıklamasına, Ronaldo'nun 560 bin miymiş neymiş onu geçmiş. Fenerbahçe taraftarı inandı, çok büyük beklentisi var, inşallah Mesut da o beklentinin karşılığını verir." ifadelerini kullandı. 

    Ali Koç, Mesut Özil için yakında imza töreni düzenleyeceklerini aktararak şunları kaydetti:

    "Yakın zamanda bir imza törenimiz olacak. Tabii karantina kurallarına yerine getirip, açıkta kalan şartların da sonuçlandırıp resmiyete dökülmesi gerek. Hiçbir transfer imzalar atılmadan resmiyete kavuşmamıştır. Ama transferin detaylarını da transfere katkı sağlayanların da kimler olduğunu nasıl olduğunu zamanı gelince anlatacağız. Taraftarlarımızdan bir ricamız var, lütfen desteklemeye devam etsinler ve maddi desteğe de ihtiyacımız var. Formalara büyük bir teveccüh olacağını da biliyorum, inanıyorum. İmza gününde de hadi bir rekor daha kıralım diyeceğim ve 'Fener ol' sms kampanyasını...Şu an için söylemiyorum, imzaların atılacağı gün belki de 300-400-500 bin, bilemedin 1 milyon, bu katkının da bize çok büyük faydası olur. Taraftarımız, diri, duru, hazır şekilde sürece dahil oldular. Dahil olmalarını da devam ettireceğiz, bir şekilde de bu büyük markadan ülke futboluna kazandırılmasında taraftarımızın da çorbada tuzu olacağına inanıyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Böyle taraftarların başkanı olmaktan gurur duyuyorum." 

    'Samuel önemli bir oyuncu, uzun süredir takip ettiğimiz bir oyuncu'

    Ali Koç, "Osayi-Samuel transferinde son durum nedir? Transfer çalışmaları hakkında bilgi alabilir miyiz?" sorusunu, "Samuel önemli bir oyuncu, uzun süredir takip ettiğimiz bir oyuncu. Yaz için anlaştık, istiyorduk ki biraz erken gelsin ama şu an bize sunulan şartlar kabul edebileceğimiz şartlar değil. Dolayısıyla o tarz bir kanat oyuncusuna ihtiyacımız var. Ofansif orta saha Mesut , sol ayaklı bir stoper oldu Szalai, Samuel olmayacak gibi gözüküyor, onun yerine de birine bakmamız gerekiyor. Onun dışında nasıl bir hamle yapacağımız hocamızdan gelecek talebe bağlıdır. Ama öyle bir lig yaşıyoruz ki Allah korusun, iki-üç maçta öyle sakatlıklar yaşarsınız ki transferde başka fırsatları değerlendirmek zorunda kalabilirsiniz. Bütün amaç, yazın yoğun bir trafikte transfer aktivitesinde olmamak. Bir iki dokunuşla artık Fenerbahçe'nin kadrosunda kalıcı oyuncularla yoluna devam etmesini diliyoruz." şeklinde yanıtladı.  

    Koç, Vedat Muric'in Fenerbahçe'ye döneceği iddialarının hatırlatılması üzerine, "Vedat'la ilgili bana hocamızdan ve sportif direktörümüzden gelen bir şey yok. Vedat'ın dönmesiyle ilgili de bildiğim bir şey yok. Vedat'ı seven bir abisi olarak onun başarılı olmasını çok istiyorum. İnşallah orada kalır ve hayallerinin üzerinde bir başarı sağlar. Sabırlı olması gerek. Vedat buranın çocuğudur, Türkiye'ye dönmesi söz konusu olursa tabii ki ilgileniriz ama şu an böyle bir şey söz konusu değil." açıklamasını yaptı. 

    Fenerbahçe Başkanı, "Eden Hazard transfer gündeminizde mi?" sorusuna, "Eden Hazard dediniz, size de şaşırıyorum. Böyle bir şeyin olmadığını net söyleyebilirim." yanıtını verdi. 

    Ali Koç, sakatlığı süren Perotti'nin durumu hakkında ise "Çok fazla sakatlıklarla uğraşıyoruz. Perotti bir riskti, sakatlık geçmişine baktığımız zaman. Burada 4 maç oynadı, 3'ünde 3 puan almamızda büyük katkısı oldu. Ne kadar farklı bir oyuncu olduğunu oynadığı kısa sürede gösterdi ama ne yazık ki talihsiz şekilde bir sakatlığı daha nüksetti. Görünen o ki bu sezon Perotti'den faydalanamayacağız ve yaptığımız mukavele çerçevesinde de ona göre adımlarımızı atmak durumundayız. Çok üzülüyorum, onun için de üzülüyorum, çünkü çok karakterli biri. Fenerbahçe'ye çok inanarak geldi, biz de inanarak transfer ettik ama arzuladığımız gibi gitmedi sakatlık konusunda." değerlendirmesinde bulundu.  

    'Mutluyuz 5'te 5 yaptık'

    Başkan Koç, Ankaragücü'nü yenip galibiyet serilerini sürdürdükleri için mutlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

    "Mutluyuz, 5'te 5 yaptık. Perşembe zor bir maçımız var, devre arasına iki maç kaldı. Devre arasını iki galibiyetle bitirirsek, bu yolculukta bizler için önemli bir adım olur. Ama Sivas zor bir maç. Tek tek maçlara bakıyoruz. Zaman zaman iyi top oynamasak da kazanmayı biliyoruz. Önemli olan o. Keşke bugün bir gol yemeseydik. Son 5 maçta yanılmıyorsam 15 gol attık, 3 gol yedik. O da averaj açısından iyi. En iyisi takımda bir hava var, inanmışlık var. Aile olma yolunda önemli işaretler görüyorum. Ama daha yol çok uzun. İnişler çıkışlar her takım için olacak. Biz şu an çıkıştayız. Bu çıkışın inişi de olacak ama inşallah kısa süreli bir iniş olur. Hocamız ve oyuncularımızı kutluyorum. Maçları biraz daha erken koparabilsek genç arkadaşlara daha fazla şans verme şansımız olur. İnşallah hep beraber her maç adım adım, hedefe odaklanmış şekilde, birimiz hepimiz hepimiz birimiz için duygusuyla devam ederiz." 

    'Kulüpler Birliği'nin kuvvetli olması gereken bir dönemden geçiyoruz'

    Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı talep etmediğini, kendisine de bu yönde bir öneri gelmediğini aktararak, "Ama Kulüpler Birliği'nin kuvvetli olması gereken bir dönemden geçiyoruz. Kulüplerin çıkarlarının sonuna kadar korunması gereken pek çok konu var. Sadece yayıncı kuruluş olayı değil. Benim düşüncem dört büyük kulüpten birinin başkanının başkan olması gerekir. Hatta geçen gün başkasının bir fikri bu, çok doğru bir şey söyledi, ilkesel bir yaklaşımımız olması gerek, mesela bir önceki sezonun şampiyon takımının başkanı Kulüpler Birliği başkanı olmalı. Kulüpler Birliği'nin başkanının kimin olacağı konusu daha ilkesel olmalı ve standartlara oturtulmalı." şeklinde konuştu. 

    Yayıncı kuruluşla sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini hatırlatan Ali Koç, şunları kaydetti:

    "Taraftarlarımız bu konuda da hazırlıklı olsunlar. Bu konuyu boşlamasınlar, çünkü bu bir sorundur. Sorununun neler olduğunu geçen hafta söyledim, özetlerden, çizilen çizgilerden, gösterilen yavaş çekim pozisyonlardan tutun, Fenerbahçe ile ilgili orada artık kabul edemeyeceğimiz, küfür olayı ile ortaya çıkan konu, tazeliğini koruyor. Biz de adım adım hamlelerimizi yapıyoruz. Yayıncı kuruluşun sahipleriyle, kurumla sorunumuz yok, sıkıntımız oraya çöreklenmiş yapının Fenerbahçe ile uğraşması, Fenerbahçe'ye bakış açısı, bunu yaparken de hiçbir şeyden çekinmeden yapıyor olmaları bardağı taşırmıştı. Biz de bundan sonra ilişkilerimizin aynı olmayacağını ifade etmiştik. Biz de kendi doğrularımız çerçevesinde tepkimizi koymaya devam ediyoruz. Maç sonunu bilmiyorum ama maç öncesi röportajlarda giyilen tişörtü beğenmediler ki yayınlanmadılar. Ledlerde de tepkimizi koyduk. Biz adil, tarafsız, herkese eşit mesafede olan bir yayın ilkesi istiyoruz, fazla bir şey istemiyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz, yayıncı kuruluş başarılı olacak para kazanacak ki futbol pastası büyüyecek. Onlar bizim ticari ortağımızdır."

    Ali Koç, "Kulüpler Birliği toplantısında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile görüştünüz mü?" sorusuna ise, "Tabii ki görüşüyoruz. Problem yok, o kendi camiası için doğru bildiklerini ben de kendi camiam için doğru bildiklerimi söylüyorum. Başkan olarak görevimiz camialarımızın çıkarlarını korumak ama aynı şekilde asgari müşterekte buluşabiliyoruz. Benim kendisine sevgim ve saygım vardır." yanıtını verdi.  

    Etiketler:
    Mesut Özil, Transfer, Ali Koç, Fenerbahçe
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bursa Hayvanat Bahçesi'nde Afrika pengueni türüne ait 16 birey bulunuyor. Günlük üç öğünde yarım kilogram balık tüketen penguenler, yemeğin ardından yüzüyor. 
    Hayvanat bahçesinde beslenme saati
    Karikatür
    İran'dan Suudi Arabistan ve BAE'ye diyalog mesajı
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet