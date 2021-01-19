Rıdvan Dilmen: Mesut Özil'den bir Alex, bir Hagi beklemeyin

Rıdvan Dilmen: Mesut, stop pas yapar, kafa hep yukarıdadır. Bir Alex ve Hagi beklemeyin Mesut'tan, o kadar gol atamaz. Mesut'tan 25 tane yapıştırmasını beklemeyin. Ama 40 gole katkı sağlar https://t.co/bC3TCFoY5h pic.twitter.com/KzfRUWXC6U