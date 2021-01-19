Fatih Altaylı: Özil'in 'Doğuştan Fenerbahçeliyim, çocukken de Fenerbahçe'yi tutardım' palavrası büyük bir sahtekarlık

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'in "Ben doğuştan Fenerbahçeliyim, çocukken de Fenerbahçe'yi tutardım" şeklindeki ifadesinin bir 'palavra' olduğunu ileri sürdü. Altaylı, Özil'in bu yöndeki açıklamalarını 'sahtekarlık' olarak niteledi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili olarak 'O Mesut, taraftar Bahtiyar ama' başlığıyla yayımlanan yazısında değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin bu sezonun en flaş transferini yaptığını belirten Altaylı, "Sadece Türkiye'de değil belki dünyada ara transfer döneminin en ses getiren transferi. 'Paramız yok, borcumuz çok. Transfer yapamayız. Zaten limitimiz de yok' diyen Ali Koç bir şekilde Mesut Özil'i aldı" dedi.

Taraftarın bu transferden dolayı memnun olduğunu, Özil'in oynaması ve form tutması durumunda Fenerbahçe için büyük bir kazanç olduğunun altını çizen Altaylı, şu görüşleri dile getirdi.

"Mesut'un Türkiye'ye gelmesinde siyasi görüşlerinin etkisi var. AK Partili olmasını kastetmiyorum. Onun da etkisi vardır elbette ama asıl önemli olan Doğu Türkistan ile ilgili sözleri, Çin 'in tepkisini çekti ve Uzakdoğu pazarını kaybetmek istemeyen Arsenal, Özil'i biraz da bu yüzden gözden çıkardı.

olmasını kastetmiyorum. Onun da etkisi vardır elbette ama asıl önemli olan ile ilgili sözleri, 'in tepkisini çekti ve Uzakdoğu pazarını kaybetmek istemeyen Arsenal, Özil'i biraz da bu yüzden gözden çıkardı. Zaten Mesut'un gelmesi Fenerbahçe kadar AK Parti çevrelerini de sevindirmiş durumda. Bunu da gizlemiyorlar. Ben de merak ediyorum acaba Özil'i bu şekilde getiren geçen sene Trabzonspor olsa idi Fenerbahçeli taraftarlar ne derdi? Samimi yanıtlarını kendilerine versinler, bana değil."

'11 yıl önce 'Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi izlerdim ama hiçbirine kendimi yakın hissetmedim' demişti'

Altaylı, Özil'in "Almanya'da Fenerbahçe taraftarı bir çocuk olarak büyüdüm. Her Türk, Almanya'da bir Türk takımını tutar ve benimki de Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe, İspanya'daki Real Madrid gibidir. Türkiye'nin en büyüğü, Fenerbahçe'dir" şeklindeki açıklamalarını da değerlendirdi. Altaylı, şunları söyledi: