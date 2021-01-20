MHP'li Sancaklı: beIN Sports Türkiye'den kaçmak istiyor

Eski futbolcu ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, dün Haber Global'de yayınlanan 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu.

Burada gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Sancaklı, Türk futbolunun şimdiki sistemde geleceğinin parlak olmadığını söyledi.

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un Türkiye'deki futbola bakış açısıyla ilgili düşüncelerini dile getiren Sancaklı, "beIN Sports Türkiye'den kaçmak istiyor. 25 ülkenin yayınını yapıyorlar. Örneğin İngiltere liginin yayınını yapıp diğer 24 ülkeye satıyorlar, böyle bir ağ kurmuşlar. Bir tek Türkiye ligini kimse yayınlamak istemiyor" diye konuştu. Sancaklı, şöyle devam etti:

"Niye yayınlasın seni? Mesela sen İngiliz bir adamsın, Türkiye ligini neden seyretmezsin? Niye para ödesin adam? Türkiye liginin üç seneki önceki oyuncu kalitesiyle şimdi aynı mı? Beşiktaş'ın şampiyon olduğu seneki kadroyu saysana? Sosa'yı nereden aldı Trabzonspor? Milan'dan. Hadi alsınlar şimdi? Mesut Arsenal'de oynasaydı alabilirler miydi?"

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı: beIN Sports Türkiye'den kaçmak istiyor. 25 ülkenin yayınını yapıyorlar. İngiltere liginin yayınını yapıp diğer 24 ülkeye satıyorlar, böyle bir ağ kurmuşlar. Bir tek Türkiye ligini kimse yayınlamak istemiyor pic.twitter.com/gBJy7eXZ7z — Haber Global (@HaberGlobal) January 19, 2021

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