Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a: Aslını reddeden birine 'evin oğlu' dememek gerek bence

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Mesut Özil için 'evin oğlu' diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik olarak Aslını reddeden birine evin oğlu dememek gerek bence" ifadesini kullandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un MesutÖzil transferiyle ilgili olarak yaptığı "Onlar elin oğlu, Mesut Özil evin oğlu" şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.

"Benim disiplin kurulu yedek üyeme, attığı bir tweetten dolayı ceza verdiler. Ali Koç'la şahsi bir problemim yok ancak bir sözü hoşuma gitmedi" diyen Cengiz, şöyle devam etti:

"Birileri elin oğlu, biri evin oğlu evine geldi' demek nasıl bir mantıktır? Ben bunu anlamıyorum. Aslını reddeden birine evin oğlu dememek gerek bence. Elin oğlu, evin oğlu dememek gerekiyor. Merak ediyorum, TFF bu ayrımcılığa ne diyecek."

Cengiz, Özil transferi için de şunları söyledi: "Mesut Özil Değerli bir transfer, Türk futbolunun marka gücünü yükseltecek bir transfer. Benim itirazım yok. İyi bir futbolcu."