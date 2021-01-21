Yusuf Yazıcı, Ligue 1'de aralık ayının futbolcusu seçildi

Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliğinden (UNFP) yapılan açıklamada, Yusuf Yazıcı'nın sahada gösterdiği performansla ligin aralık ayının futbolcusu ödülünü kazandığı belirtildi.
Lille takımı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yusuf Yazıcı'yı bu ödülü nedeniyle tebrik etti.
🔴 Un immense BRAVO à @yaziciyusuf97 qui remporte le Trophée @UNFP du Joueur du Mois de décembre !— LOSC (@losclive) January 21, 2021
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#TropheesUNFP | #FUT21 | #POTM pic.twitter.com/MF53Zebavc
Olympique Lyon'da oynayan Tino Kadewere ve Karl Toko-Ekambi de bu ödüle aday gösterilmişti. Ligue 1'in aralık ayının futbolcusu, UNFP'nin internet sitesi üzerinden kullanılan oylarla belirlendi.
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