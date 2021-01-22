Galatasaray, futbolcu Halil Dervişoğlu'nun transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brentford FC ile resmi görüşmelere başlanmıştı" ifadeleri kullanıldı.

Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu’nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brentford F.C. ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/NCa9cnV8SD — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 22, 2021

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