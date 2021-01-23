Ali Koç: Mesut Özil'in imza törenini salı ya da çarşamba günü olacak

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ''Mesut Özil sahaya çıkacak ve dünyaya kim olduğunu gösterecek. Şahsi düşüncem 2 haftaya kadar oynamaya başlar. Mesut Özil'in imza günü salı veya çarşamba günü olacak" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil'in kadroya katılmasına ilişkin konuşan Koç, "Mesut Özil bir futbolcudan daha öte bir marka. Çocukluğundan beri Fenerbahçeli olması bu transferi daha da anlamlı hale getiriyor. Üzerine basa basa Mesut Özil için 'Evin oğlu' diyorum. Evin oğlu evine geldi ve inşallah evinde çok başarılı olacak. Fenerbahçe'ye daha önce bu kadar büyük Fenerbahçe sevdası olan büyük bir marka gelmedi. Havadaki bir uçağı 4.5 saat boyunca seyretmek nasıl bir duygu ben anlamıyorum. 1.8 milyon kişi Mesut Özil'i taşıyan uçağı izlemiş. Fenerbahçe, Mesut Özil transferiyle birlikte bir kez daha adını tüm dünyaya en güçlü şekilde duyurdu" dedi.

Koç, Özil'in karantinasının bugün ve yarın iki test olduktan sonra sona ereceğini belirterek, "Yarın akşam idmanına çıkmasını bekliyoruz. Mesut'un hiçbir sakatlık problemi yok. Ne zaman oynayacağına hocamız karar verecek. Eski hocasıyla konuştuğumda, 'Ne kadar sürer?' diye sormuştum. '3-4 hafta sürer' demişti. Şahsi düşüncem 2 haftaya kadar oynamaya başlar. Mesut Özil'in imza günü salı veya çarşamba günü olacak" diye konuştu.

'İlk testi negatif çıktı'

Koç, şunları söyledi:

"Mesut Özil'in çok büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum. Fenerbahçe, Mesut Özil'e "dünyanın en iyi futbolcularından biri olduğunu" gösterme fırsatını sundu. FenerOl' kampanyasını imzalar atılana kadar 'MesutOl' olarak değiştireceğiz. En az bir SMS rica ediyorum. Telefonu olmayan çocukların babalarına, annelerine baskı yapıp SMS yollamalarını rica ediyorum. Mesut Özil'in ilk testi negatif çıkmış. Şimdi aldım haberi, paylaşmış olayım. Güzel haber... İnşallah hep beraber, sezon sonunda mutlu ve mesut oluruz."