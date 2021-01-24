İmamoğlu'ndan Galatasaray'ın 'Aslan Gibi Sponsor' kampanyasına destek

Twitter hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "İstanbul'umuzun güzide kulübü Galatasaray'ın bu çağrısına İBB Başkanı olarak destek oldum" dedi. "Tüm Galatasaraylıları da değerli kulübümüze destek olmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.

İstanbul’umuzun güzide kulübü Galatasaray’ın bu çağrısına İBB Başkanı olarak destek oldum. Tüm Galatasaraylıları da değerli kulübümüze destek olmaya davet ediyorum. #AslanGibiSponsor @GalatasaraySK pic.twitter.com/Ywv3TlP7Uo — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 23, 2021

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