Marius Sumudica: Galatasaray'dan teklif almadım, ne yazık ki henüz o seviyede değilim

Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Marius Sumudica, Galatasaray'dan teklif almadığını belirterek "Ne yazık ki henüz o seviyede değilim" dedi.

Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Marius Sumudica, Rumen basınının sorularını yanıtladı. Fotomaç'ın aktardığına göre Galatasaray'dan teklif almadığını belirten Sumudica, "Ne yazık ki henüz o seviyeye ulaşamadım" dedi.

Sumudica devamında şunları söyledi: