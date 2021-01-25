Galatasaray, Onyekuru'yu Monaco'ya 650 bin euro kiralama bedeli ödeyerek kadrosuna kattı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2020-2021 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 650 bin euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 11.06.2021 tarihine kadar şirketimizin net 4 milyon 350 bin euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır."

Açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuya 2020-2021 futbol sezonu için net 750 bin euro ücret ödeneceği belirtildi.

'Bence evin oğlu Onyekuru'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni transfer Henry Onyekuru'nun önemli tekliflere rağmen sarı-kırmızılıları seçtiğini belirterek, "Birileri bir laf çıkardı biliyorsunuz elin oğlu, evin oğlu diye. Vallahi bence evin oğlu Onyekuru" dedi. Cengiz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üçüncü defa, kendisini isteyen birçok takımın olmasına rağmen ve geldiği kulübe çok maliyetli olmasına rağmen Onyekuru sağ olsun bizi ısrarla istedi. Dönüp bakmadı bile Türkiye’deki veya yurtdışındaki diğer takımların tekliflerine. Biz bu bağlamda gösterdiği bu sahiplenme, aidiyet ve sadakat duyguları için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu bir duruştur. Parayı tercih etmedi. Aşkını ve sevgisini tercih etti."

Henry Onyekuru ise uzun yıllar Galatasaray'da kalmak istediğini ifade etti ve şunları söyledi:

"Öncelikle tekrar burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kulübün hedeflerine ulaşabildiğimiz, bol gollü ve herkesi gururlandıran bir sezon geçirmek istiyorum. Burada daha uzun süre kalmayı umuyorum. Başkanımız, başkan yardımcımız ve teknik direktörümüzle konuştum ve onlar da bana olan güvenlerini ifade ettiler. Her zaman olduğu gibi yüzde yüzümü vermeye hazırım. Daha önce söylediğim gibi hedefim kulüple daha fazla başarı yakalamak, daha fazla kupa kazanmak ve taraftarlarımızı gururlandırmak. İnşallah hem ligi hem Türkiye Kupası’nı kazanacağız."