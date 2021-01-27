Altaylı: Özil'e 6 milyon euro birtakım müteahhitlerin kesesinden, 4 milyon euro da bir TV patronunun cebinden verilecek

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili olarak bir yazı kaleme aldı. Altaylı, "Yapılan organizasyona göre Özil’e 6 milyon euro kamuya iş yapan birtakım müteahhitlerin kesesinden, 4 milyon euro ise bu transferde büyük emeği olan bir televizyon patronunun cebinden verilecek" dedi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 'İmece ile Özil' başlığıyla yayımlanan yazısında Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi sonrası yapılan açıklamalarla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Bunlara çok güldüğünü ve 'aptal yerine konmanın çok hoşuna gittiğini' söyleyen Altaylı, "Arsenal’de yılda 16 milyon euro kazanan Mesut, Fenerbahçe’yi ve ülkesini o kadar seviyormuş ki, buraya 3 milyona gelmiş" dedi.

Özil'in daha önce kariyeri için Almanya Milli Futbol Takımı'nı tercih ettiğini ve yıllarca bu formayla top koşturduğunu ifade eden Altaylı, "Ani yükselen vatan, millet ve Sakarya aşkı ve damarlarında birdenbire sarı lacivertleşen kan beni çok duygulandırıyor" görüşünü dile getirdi. Altaylı, şunları kaydetti: