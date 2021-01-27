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    Nihat Özdemir

    TFF'den martta 'aşılı seyirci' önerisi

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    Spor
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (593)
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    https://tr.sputniknews.com/spor/202101271043672271-tffden-martta-asili-seyirci-onerisi/

    TFF Başkanı Nihat Özdemir, 4 büyüklerin şu andaki borçlarının toplamının 14 milyar lira olduğunu söyledi. Maçların seyircili oynanmasına ilişkin Özdemir, "Aşılanma yüksek sayılara çıkarsa biz de yüzde 30-35 seyircili kapasiteyle çıkarız stadyumlara. Bir madde getiririz ‘Stadyumlara gelenler aşılı olmak zorundadır’ deriz” dedi.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

    '‘Stadyumlara gelenler aşılı olmak zorundadır’ deriz'

    Özdemir, futbol karşılaşmalarını mart ayından itibaren seyircili oynatmayı planladıklarını kaydederek, şunları söyledi:

    “Biz maçlara seyircili devam etmek istiyoruz, hedefimiz bu. Ben diyorum ki aşılanma yüksek sayılara çıkarsa biz de yüzde 30-35 seyirci kapasitesiyle çıkarız stadyumlara. Bir madde getiririz ‘Stadyumlara gelenler aşılı olmak zorundadır’ deriz. Aşılama yüksek rakamlara ulaşırsa Mart 15’e kadar seyircili ama genel seyircinin aşılı olmasını şart koşarız. Biz seyirciyi katmak istiyoruz. Her şey devlete bağlı, Sağlık Bakanlığı var, Bilim Kurulu var. Ama bizim Pandemi Kurulu’na baktıracağız olur mu olmaz mı diye. Sağlık Bakanlığı’ndan görüş alacağız, gerekli izinleri alabilirsek bir düzen, intizam içinde maçları seyircili oynatmak istiyoruz.”

    ‘Pandemi kulüplerin mali olarak yapılarını çok etkiledi’

    Özdemir, pandemi nedeniyle futbol kulüplerinin finansal durumunun çok sıkıntılı olduğunu açıklayarak, “5 yıllık projeksiyonda kulüpleri düzlüğe çıkaracağımızı ümit ediyoruz” dedi. Özdemir şu açıklamaları yaptı:

    “Spordaki en önemli konulardan bir tanesi finansal yapılar. Kulüplerimiz şu anda finansal durumdan çok sıkıntılı. Hiç para sıkıntısı olmayan tamamen bütçeleri içinde kalıp yöneten takımlar da var. Dört büyüklerin Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un borçları var. Bu, bugünden yapılmamış, böyle bir sistemle birike birike gelmiş. Pandemi bu kulüplerin mali olarak yapılarını gerçekten çok etkiledi. Kurların hızlı ilerlemesi, çünkü kulüplerin büyük giderleri dövize dayalı. Kulüplerin gelirleri azaldı. Seyirci hasılatı hiç yok. Dört büyüklerin önemli derecede tribün, loca gelirleri vardı. Hem saha içi hem göğüs reklamları ya azaldı ya da bedelleri çok düştü. Pandemi dolayısıyla kulüplerin gelirlerinde önemli derecede kayıplar oldu.

    ‘21 kulübün toplam borcu1.2 milyar TL’

    Hem yayıncı kuruluş hem gelirler düşünce üst üste koyduğunuz zaman spor kulüplerimizin yüzde 30’la 40 civarında gelirlerinde kayıp oldu. Pandemiyle ilgili 21 kulübün kaybını topladığınız zaman 1.2 milyar TL olduğunu hesaplıyoruz. Pandeminin ve ekonomideki kurların artmasından dolayı kulüplerimizin uğradığı zarar. "
    Yeni yayıncı kuruluş ihalesi yolda: ‘Bütün dünyadaki yayıncı kuruluşları davet edeceğiz’

    TFF Başkanı yeni ihale süreci ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı:

    "Gelecek sene yayıncı kuruluşun sözleşmesi bitiyor. Yeni bir ihale sürecine gireceğiz. Bütün dünya yayıncı kuruluşlarını davet edeceğiz. Şu anda dördüncü yılları, bir yılları daha var. Biz 2021’in haziran ayından itibaren ihale hazırlıklarıyla beraber ilana çıkmak durumundayız. Bu senenin haziranı ile aralık ayı arasında yeni yayıncı kuruluşun ihale dosyasını hazırlayıp kamuoyuna çıkacağız. Bunu bütün ülkelere, bütün dünyadaki yayıncı kuruluşları ‘Gelin ihaleye girin’ diye davet edeceğiz. Pandemi de düzelme yoluna girerse bu yayıncı kuruluşla gelirleri arttırıcı iyi bir ihale yapabilirsek kulüplerimizin maddi durumları iyiye doğru gidebilir. Biz Lisans Kurulu kurduk. Bütün takımların harcamalarını kontrol ediyorlar. Bu şekilde transferde harcama limitlerine disiplin getirdik.”
    ‘Darboğazı 5 yıllık projeksiyonla düzlüğe çıkaracağız’

    Meclis’teki Kulüpler Yasası'na da dikkat çeken Başkan Özdemir, planlanan sistemi şöyle anlattı:

    "Şirketleşmeyi önemsetiyor. Kulüplerin hepsinin anonim şirket olmasını istiyoruz. Çok destekliyoruz bunu. Bu düzenleme yasalaşırsa kulüp başkanı kendi döneminde bütçesinden fazla borçlanırsa kendine sorulacak. Bu şekilde kulüp başkanlarının kulüplerini aşırı borçlandırma olayından kurtulmuş olacağız. Futboldaki ekonomik darboğazı bugün yarın değil ama 5 yıllık projeksiyonla düzlüğe çıkaracağımızı ümit ediyoruz.”
    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (593)
    Etiketler:
    Koronavirüs aşısı, Seyircisiz maç, Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Nihat Özdemir
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