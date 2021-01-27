Mesut Özil resmen Fenerbahçe'de: 'Bir daha Almanya'da oynamam'

Futbolcu Mesut Özil, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan imzayı attı. Takım için elinden geleni yapacağını belirten Özil, bir daha Almanya'da top koşturma ihtimalinin bulunmadığını söyledi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da imza töreninde transferin perde arkasını anlattı ve medya patronu Acun Ilıcalı'nın katkılarına dikkat çekti.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'i sarı lacivertli ekibe bağlayan resmi imza için bugün Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde bir tören düzenlendi.

Burada ilk olarak sözü, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç aldı. Sözlerine bu transferin perde arkasını anlatarak başlayan Koç, milat olarak Özil'in evlilik gününü aldıklarını söyledi.

"7 Haziran 2019. Tanışmadığımız için beni çağırmamıştın... O gün dünyaevine girdiler. O gün Acun Ilıcalı bir tweet attı, 'İnşallah bu sene vatan hasretin sona erer' dedi. Aslında bu fotoğraf ve bu cümle binlerce Fenerbahçe taraftarının arzu ve beklentilerinin fitilini ateşledi" diyen Koç, medya patronu Acun Ilıcalı'nın da bu transferde büyük emeği olduğunu belirterek şunları anlattı:

"Bir yaz günü Acun'la oturduk konuşuyoruz. 'Başkan' dedi, 'Mesut'un sözleşmesi bitiyor, seneye haziran ayında kazandıralım Fenerbahçemize. Ben bu konuya çok sıcağım' dedi. 'Kazandıralım da nasıl kazandıralım?' dedim. Acun dedi ki 'Mesut sadece bir futbolcu değil, müthiş bir ticaret potansiyeli var.' 'Gelecekse ocakta gelse, haziranı beklemeyelim' dedim. 'Ya ben birkaç ay sonra yeni bir yatırım açıklayacağım; Exxen'i. Exxen'deki dizileri dünyaya yaymak istiyorum. Bu hedefime ulaşmamda Mesut'un da katkısı olacağını düşünüyorum. Büyük düşünelim' dedi."

'Bugün balayı bitiyor, artık gerçek iş başlıyor'

Koç, sözlerinin devamında Özil'in kariyerine dair bazı bilgiler verdi. "Mesut Özil, Real Madrid'i yönetti, Arsenal'e rekor bir rakamla transfer oldu. Dünya futbolunun son 10 yılına damga vurmuş Mesut, Fenerbahçesine kavuştu. Bugün balayı bitiyor, artık gerçek iş başlıyor" ifadesini kullanan Koç, şöyle devam etti:

"Mesut artık camiamızın bir parçası. Takım arkadaşlarımızla, futbolcularımızla birlikte bu camianın hedefleri için ter dökecek. Artık gerçek iş başlıyor. Futbolun bir takım oyunu olduğunu bilen bir profesyonel. Mesut'un kişiliği ve duruşu da değerli ve çok farklı. Yurt dışındaki futbol hayatında attığı gollerle öne çıkarken, insanlığından da bahsettirdi. Futbolun kendisine kazandırdığı imkanlara her zaman şükretti. Bu duruşu onun dünyanın çeşitli coğrafyalardan milyonlarca insanın kalbine dokunmasını sağladı."

© AA 'Mesut ol' kampanyasına ilişkin olarak da konuşan Koç, "Bu Mesut Özil'in transferiyle ilgili değildi. Zaten 'Fener ol' diye bir kampanyamız vardı. 'Mesut ol' cümlesi, taraftarımızın transfer sonrası yaşadığı coşkuyu anlatıyor. Yanılmıyorsam çeyrek milyona yaklaştı SMS'ler" bilgisini verdi.

Belözoğlu, Amine Gülşe'ye teşekkür etti: Onun da bu transferde bizim kadar katkısı var

Koç'un ardından sözü Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu aldı. Kısa bir konuşma yapan Belözoğlu, Özil'in eşi Amine Gülşe'ye de "Onun da bu transferde bizim kadar katkısı vardır diye düşünüyorum" ifadesiyle teşekkür etti. Belözoğlu, transferin camiaya hayırlı olması temennisini dile getirdi.

Özil: Hep Fenerbahçeliydim, öyle de kalacak

Toplantıda son sözü ise Mesut Özil aldı. Transfere dair yaptığı kısa açıklamada "İnşallah takıma faydalı olacağım. Ben inanıyorum Fenerbahçe'ye, her zaman inanmışımdır. Burada olduğum için çok mutluyum" ifadesini kullanan Özil, kendisine yöneltilen bir soru üzerine de şunları kaydetti:

"Beni Fenerbahçeli yapan aslında kendimim. Küçükken maçları seyrederken birisi Galatasaraylı oluyordu, birisi Beşiktaşlı. Ben Fenerbahçeliydim. Hep Fenerbahçeliydim, öyle de kalacak. Elimden geleni yapacağım. İnşallah her şey güzel olacak."

© AA Özil, transfer sürecinde kendisinden beklenenler nedeniyle baskı hissedip hissetmediğine dair soruya da şu yanıtı verdi: "Bir futbolcuda her zaman baskı vardır. Fenerbahçe'de de baskı olacağını biliyordum. Benim için en önemlisi sahada elimden geleni yapmak. Büyük kulüplerde oynadım ama Fenerbahçe benim için farklı. Elimden geleni yapacağım, inşallah her şey güzel olcak."

'Keşke daha erken olsaymış, iyi ki şimdi olmuş'

"Hayatınızda 'İyi ki' ve 'Keşke' dedikleriniz neler" sorusuna "Keşke daha erken olsaydı, iyi ki şimdi olmuş" yanıtını veren Özil'in bu sözleri salondakilerden büyük alkış aldı. Bunun üzerine Ali Koç da "Sahadaki zekanın nereden geldiğini anlıyorsunuz değil mi?" ifadesini kullandı.

Koç, Özil'in "Benim sahadaki duruşum bir sonraki aksiyonumu düşünmekle geçiyor" şeklindeki açıklamasının ardından da basın mensuplarına dönerek "Allah vergisi bir meziyet" yorumunu yaptı.

Koç'tan Takvim muhabirine tepki: Fenerbahçe'ye çok olumlu bakmayan bir mecra

Törenin ilerleyen saatlerinde Takvim.com.tr muhabiri, Özil'e Türkiye A Milli Futbol Takımı hakkında bir soru yöneltti ve şu anda Lille'de top koşturan Burak Yılmaz'ın kendisi hakkında yöneltilen bir soruya verdiği "Mesut Özil'e başarılar dilerim ama benimle birlikte A Milli Takım forması altında savaşmış, mücadele etmiş arkadaşlarımla ilgili soru varsa onları cevaplamak isterim" yanıtını sordu.

Özil'den önce söz alan Ali Koç "Şimdi bu mecra Fenerbahçe'ye çok olumlu bakmayan bir mecra, hep olumsuz şeyleri yazan mecra. Sorunun tonunda da o var" derken, Özil ise "Burak kardeşime başarılar diliyorum. İnşallah kendisini ve Türkiye'yi iyi bir şekilde temsil eder" ifadesini kullandı.

Özil, "Almanya Milli Takımı'na dönme ihtimaliniz var mı?" sorusuna ise "Almanya Milli Takımı'na başarılar diliyorum ama ben asla bir daha oynamam" yanıtını verdi.

beIN Sports'a tepki sürüyor: Akredite etmedik, toplantıyı başka bağlantıdan gösteriyor

Toplantının sonuna yaklaşırken Ali Koç, imza törenine katılan basın mensuplarının sayısıyla ilgili olarak da bilgi verdi.

© AA Töreni, çok sayıda basın mensubu takip etti.

Yayıncı kuruluş beIN Sports ile yaşanan anlaşmazlığa değinen Koç, "Yayıncı kuruluş burada olmamasına rağmen Mesut Özil'in basın toplantısını başka bağlantıdan gösteriyor. Bizim tavrımız, tutumumuz net. Bu tutum da sorunlar giderilene kadar devam edecektir. Biz yayıncı kuruluşu buraya akredite etmedik" değerlendirmesinde bulundu.

'10 numara Samatta'nın izniyle yazın Mesut'a geçecek'

Mesut Özil'in 67 numaralı formayı istediğini ifade eden Koç, "Samatta'nın izniyle 10 numara yazın Mesut'a geçecek" bilgisini verdi. Koç, devamında şunları söyledi: