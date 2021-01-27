Ali Koç'un açıklamalarının ardından Exxen sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Mesut Özil transferinde Acun Ilıcalı'nın büyük katkısı olduğunu açıklaması sonrası Exxen sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, platform için destek mesajları yayınladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Mesut Özil transferinde Acun Ilıcalı'nın çok büyük bir katkı sağladığını açıklaması sonrası Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada dijital yayın platformu Exxen için destek mesajları yayınlamaya başladı.

Ilıcalı'nın kurucusu olduğu Exxen, kısa sürede Trend Topic (TT) listesinde birinci sıraya yerleşti.

Fenerbahçeli taraftar topluluğu 12 Numara da resmi Twitter hesabında "12 Numara olarak, her platformdan Exxen’i destekleyeceğimizi ilan ediyoruz" paylaşımında bulundu.

12 Numara olarak, her platformdan Exxen’i destekleyeceğimizi ilan ediyoruz. 🧿 @acunilicali https://t.co/MkwlRaLUB3 — 12 Numara 🇹🇷 (@12numaraorg) January 27, 2021

​Koç ne demişti?

Bugün düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Ali Koç, transferin fitilini medya patronu Acun Ilıcalı'nın Mesut Özil yaptığı "İnşallah bu sene vatan hasretin sona erer" şeklindeki paylaşımının ateşlediğini söyledi. Koç, Ilıcalı'nın bu transferde büyük emeği olduğunu belirterek şunları anlattı: