Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu

Son Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen son Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.

47. dakikada bordo-mavili ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Serkan Asan'ın ortasına penaltı noktası civarındaki Ponck ters bir vuruş yaptı. Altıpas sağ çaprazına doğru yükselen meşin yuvarlağa kaleci Mert Günok'tan önce kafayla vuran Djaniny fileleri havalandırdı: 0-1.

56. dakikada turuncu-lacivertliler VAR incelemesiyle penaltı kazandı. Junior Fernandes'in ceza sahası dışından şutunda top savunmadaki Edgar Ie'den döndü. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonda devam kararı verdi. Ancak kısa süre sonra Video Yardımcı Hakem Abdulkadir Bitigen'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Uğurlu, penaltıya hükmetti. 58. dakikada topun başına geçen Demba Ba, fileleri havalandırdı: 1-1.

73. dakikada Medipol Başakşehir 10 kişi kaldı. Maçın 28. dakikasından sarı kartı olan Epureanu, ikinci sarı karttan oyundan atıldı.

85. dakikada Karadeniz temsilcisi bir kez daha üstünlük kurdu. Medipol Başakşehir'in soldan kullandığı kornerde topu kapan Djaniny takımını hızla sağdan atağa çıkardı. Bu oyuncunun pasında soldan atağa katılan Ekuban ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Mert Günok'tan sıyrılan Ganalı oyuncu topu ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan bordo-mavili ekip, TFF Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Maçta gerginlik çıktı

Medipol Başakşehir-Trabzonspor müsabakasının son anlarında saha karıştı. Dakikalar 88’i gösterdiğinde Başakşehir yedek kulübesinde teknik direktör Okan Buruk ve Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz arasında tartışma yaşandı.

Süper Kupa maçında saha kenarı karıştı: Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz arasında gerginlik çıktı https://t.co/BJVjxdmsc0 pic.twitter.com/0bWF71FG6C — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 27, 2021

​Tırmanan gerginliğe iki takımın yedek kulübeleri de karıştı. Bir müddet devam eden gerginlik iki takımın teknik heyetinin araya girmesi sonucu sona erdi.

Yaşanan olayların ardından Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz ve Başakşehir İdari Direktörü Murat Yaman kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.