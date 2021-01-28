'Dört büyüklerin' borcu son 8 yılda yüzde 579 oranında arttı

Kulüplerin borcu son sekiz yılda yüzde 579 oranında arttı. Fenerbahçe'nin 5.2, Beşiktaş'ın 3.9 , Galatasaray'ın 3.6 ve Trabzonspor'un 1.2 milyar lira borcu bulunuyor.

Türk futbolunun 4 büyüğü olarak bilinen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray’ın Kasım 2020 ve Trabzon’un Ağustos 2020 itibarıyla toplam borcu 14 milyar liraya ulaşmış durumda.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un 2012 yılındaki toplam borcu ise 2 milyar 60 milyon liraydı. İlerleyen yıllarda bilhassa ligin yayın bedelindeki artışlarla kulüplerin kasasına daha çok para girmeye başladı. Gelirdeki bu artışa karşın harcamalar da fahiş oranda artınca 2019 yılında 4 kulübün toplam borcu 10 milyar sınırını aştı.

Kulüplerin borcu son 8 yılda yüzde 579 oranında arttı

Kulüpler, son yıllarda UEFA’nın uyguladığı Finansal Fair Play kuralları ve çeşitli sponsorluklarla borç miktarını frenlemeye çalışsa da 2020’nin son ayına girilirken toplam borç yaklaşık 14 milyar liraya yükseldi. Kulüplerin borcu son 8 yılda yüzde 579 oranında artış gösterdi.

4 kulübün borcu, 7 bakanlığın bütçesinden fazla

Kulüplerin borç yükü, 10,4 milyar liralık İçişleri Bakanlığının 2021 yılı bütçesinden daha fazla meblağa sahip. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un 14 milyar liraya varan borcu, İçişleri Bakanlığı haricinde 6 bakanlığın bütçesinden de daha fazla.

10 üniversitenin toplam bütçesi, 4 kulübün borcunu karşılamıyor

Kulüplerin toplam borcu, Türkiye’de 2021 yılı için en fazla bütçe ayrılan ilk 10 üniversitenin toplam bütçesini de geride bırakıyor. Söz konusu üniversitelere 2021 yılı için toplam 11,01 milyar liralık bütçe ayrıldı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yüksek miktarlardaki borç, bu senenin olayı değil yılların birikimi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, kulüplerin içinde bulunduğu mali krize dair yaptığı açıklamada, “Yüksek miktarlardaki borç, bu senenin olayı değil yılların birikimi” ifadesini kullandı.

Ekonomi Muhabirleri Derneği yöneticilerini kabulünde konuya dair görüşlerini dile getiren Özdemir, ''Süper Lig’deki takımlarımızın 4-5'inin dışında hepsinin borcu var. Bu borç, bir anda bu seviyeye ulaşmadı her yıl katlanarak bu hale geldi. Pandemi ve döviz kurundaki artışın da bunda etkisi var'' dedi.