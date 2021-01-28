TFF Başkanı Özdemir: Galatasaray'ın da sayılmayan şampiyonlukları var

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, D-Smart canlı yayınına konuk oldu. 'Bol'ca Futbol Özel' programında Emre Bol ve Turgay Demir'in sorularını yanıtlayan Özdemir, futbol gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milliyet gazetesinin aktardığına göre Özdemir, 1959 yılından önce yaşanan şampiyonluklarla ilgili olarak kendisine yöneltilen bir soru üzerine "Geçmiş şampiyonlukların sayılması için bize bir başvuru yok. Sayın Hüsnü Güreli döneminde olabilir. Hukuk kısmına o bakardı. O zaman bir incelemeler yaptı" dedi. Özdemir, şöyle devam etti:

"İlk işim, TFF'ye gittiğimde hukukçu arkadaşlarıma bu dosyayı soracağım ve cevap verip, vermediğimizi öğreneceğim. Fenerbahçe 4. yıldızı alsın, Beşiktaş alsın. Galatasaray'ın da sayılmayan şampiyonlukları var. Buna baktıracağım."

Eski Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, 2018 yılında Türkiye'de 1959'da başlayan profesyonel ligden önceki şampiyonlukların sayılması için çalışma başlattıklarını duyurmuştu.