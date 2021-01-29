NBA'de aylar sonra seyircili maç: 2 bin kişiye köpeklerle Kovid-19 taraması yapıldı

ABD profesyonel basketbol ligi NBA'de Miami Heat ile Los Angeles Clippers arasında oynanan karşılaşma seyircili olarak gerçekleşti. Maç öncesi 2 bin kişi tek tek Kovid-19 tespit köpekleri tarafından koklanarak salona alındı. Miami Heat, taraftarlarına köpeklerle Kovid-19 taraması yapan ilk spor kulübü oldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında marttan beri seyircisiz gerçekleşen NBA maçlarında bir ilk yaşandı. Ev sahibi takım Miami Heat, Los Angeles Clippers ile karşılaşması öncesi taraftarlarını köpekler aracılığıyla Kovid-19 taramasına tuttu ve maç izlemelerine olanak sağladı.

Los Angeles Clippers’ın 109-105 galip ayrıldığı karşılaşmayı tribünlerden 2 bin kişi takip etti. Yüzde 10 kapasite ile açılan American Airlines Arena’ya girmeden önce tüm seyirciler tek tek Kovid-19 tespit köpekleri tarafından koklandı.

Aylar sonra maç izlemeye giden taraftarlar salona sosyal mesafeye uygun olarak oturtuldu ve maske zorunluluğu uygulandı.

Uygulamada, köpekler eğer seyirciyi koklayıp devam ederse kişide Kovid-19 olmadığı, ancak yanına oturursa virüs tespit edildiği ve salona alınmayacağı anlamına geldiği belirtildi.

Miami Heat fans were able to watch a basketball game in person for the first time since the pandemic shut down the NBA last March -- in part thanks to dogs trained to detect Covid infectionshttps://t.co/hfZCS3izTi pic.twitter.com/4rMWBCNBKC — AFP News Agency (@AFP) January 29, 2021

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Global K9 Koruma Grubu'nun Başkan Yardımcısı Michael Larkin, "Köpekler Kovid-19'u saniyeler içinde tespit edebilir. Onlar en verimli mobil koklama sistemidir. Tüm dünyada kullanılan inanılmaz bir koku alma duyusuna sahipler" dedi.

Miami Heat, taraftarlarına köpeklerle Kovid-19 taraması yapan ilk spor kulübü olarak tarihe geçti. Köpekli Kovid-19 taraması daha önce Santiago, Dubai ve Helsinki havaalanlarında kullanılmıştı.

Ancak köpeklerle kovid tespiti henüz bilim dünyasından kesin onay almış değil. Amerikan Veteriner Hekimler Birliği başkanı Douglas Kratt, CNN'e yaptığı açıklamada, "Bu o kadar yeni ki, köpeklerin bu tür şeyleri tespit etmede ne kadar etkili olduğunu ve ne kadar güvenilir olduğunu henüz belirleyemedik" diye konuştu.