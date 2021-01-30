Başakşehir, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına vardı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör arayışlarına ilişkin olarak resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla bir açıklama yaptı.

Açıklamada "Kulübümüz, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır. Detaylı bilgiler, pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacaktır" bilgisi verildi.

KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME



Kulübümüz, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır. Detaylı bilgiler, pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacaktır. pic.twitter.com/ZSQAZG6M4f — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 30, 2021

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