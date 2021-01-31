Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen: Türkiye'nin en çok şampiyon olan kulübü olduğumuz yakında tescillenecek

Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen, Süper Lig'de 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Pirşen, 1959 öncesi şampiyonluklar tartışmasına ilişkin konuşurken, "Bir müjde verelim, Türkiye'nin en çok şampiyon olan kulübü olduğumuz yakında tescillenecek" dedi.